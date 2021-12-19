بقوة 2.5 على سلم “ريشتر “..تسجيل هزة أرضية بالحسيمة
هبة بريس - الرباط
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء اليوم الاحد 19 دجنبر عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2,5 درجات على سلم “ريشتر”، بالحسيمة .
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة حُدّد مركزها بجماعة أجدير، ووقعت على الساعة الثانية زوالا و25 دقيقة و8 ثواني.
وأضافت الشبكة أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.196 درجة شمالا، وخط الطول 3.924 درجة غربا.
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6 تعليقات
السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك.
هذه المناطق تعرف بكثر الهزات الأرضية.. السلامة يآرب.
يجب الحيطة والحذر من هذه الهزات الأرضية وبالاخص في هذه الفترة.
إن الهزة الأرضية التي ضربت مدينة الحسيمة. والتي حددها المركز بجماعة أجدير الحمدلله لم تسبب خسائر..
الحمد لله لم تخلف خسائر لافي الأرواح ولا ماديا.. لطفك بنا يآرب..
يجب إخلاء المنازل إذا تممت اعادتها مرة أخرى…