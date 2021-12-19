المغرب يفتتح قاعدة عسكرية بنظام الدفاع الجوي الصيني “FD-2000B” البعيد المدى

هبة بريس - الرباط

يواصل المغرب تعزيز قدراته العسكرية ، حيث افتتحت القوات المسلحة الملكية، أول قاعدة عسكرية مخصصة للدفاع الجوي تعتمد على نظام البطاريات الدفاعي الصيني المعروف برمز “FD-2000B”، بحسب ما أكده موقع “ديفينسيا “المتخصص .

وبحسب المصدر ذاته فان المغرب قد توصل بنظام الدفاع الجوي الصيني بعيد المدى منتصف العام الجاري ، حيث تبلغ قدراته الى 250 كلمتر ، وقد تم تثبيته بمنطقة سيدي يحيى الغرب غير بعيد من العاصمة الرباط .

وأضاف المصد ذاته أن نظام الدفاع الجوي الذي يمتلكه المغرب موجه للتصدي للتهديدات الجوية البعيدة المدى، حيث أشار المصدر نفسه ان الرباط تسعى الى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية بالحصول على نظام “باتريوت”و”باراك8” مشيرا -المصدر- الى ان المغرب كان يعتمد على قواته الجوية لمواجهة التهديدات والمخاطر.

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