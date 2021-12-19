هنيد: الصحراء مغربية والجزائر ارض سطرها الاحتلال الفرنسي

هبة بريس _ الرباط

قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي ان الصحراء المغربية ارض مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي والسيادة المغربية .

واضاف في تدوينة فيسبوكية ” اما الجزاىر فارض قد سكرها الاحتلال الفرنسي ظنا منه بأنها ستبقى فرنسية الى الابد .

واسترسل بالقول ” الجزاىر تحررت بسواعد المحاهدين والشهداء وهو مايفسر اقتطاع الاراضي الشاسعة من تونس والمغرب

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4