هنيد: الصحراء مغربية والجزائر ارض سطرها الاحتلال الفرنسي
هبة بريس _ الرباط
قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي ان الصحراء المغربية ارض مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي والسيادة المغربية .
واضاف في تدوينة فيسبوكية ” اما الجزاىر فارض قد سكرها الاحتلال الفرنسي ظنا منه بأنها ستبقى فرنسية الى الابد .
واسترسل بالقول ” الجزاىر تحررت بسواعد المحاهدين والشهداء وهو مايفسر اقتطاع الاراضي الشاسعة من تونس والمغرب
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0
4
تعليق واحد
صحيح الجزائر كيان لقيط صنعته فرنسا و هدا النظام العسكري الاستعماري التوسعي الدي يحتل اراضي المغرب في الصحراء الشرقية و يحتل شعب القبائل هدا النظام المجرم الملطخة اياديه بدماء الشعب المغربي و حتى بداء الشعب الجزائري والي طرد الآلاف من المغاربة وسلبهم اموالهم وطردهم ومزق العاءلات هدا النظام المتامر الناكر للجميل هو سبب جميع الصراعات في المنطقة بل هو النظام الصهيوني الحقيقي.