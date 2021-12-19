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هنيد: الصحراء مغربية والجزائر ارض سطرها الاحتلال الفرنسي

2021-12-19 / 5:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي ان الصحراء المغربية ارض مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي والسيادة المغربية .

واضاف في تدوينة فيسبوكية ” اما الجزاىر فارض قد سكرها الاحتلال الفرنسي ظنا منه بأنها ستبقى فرنسية الى الابد .

واسترسل بالقول ” الجزاىر تحررت بسواعد المحاهدين والشهداء وهو مايفسر اقتطاع الاراضي الشاسعة من تونس والمغرب

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تعليق واحد

  1. صحيح الجزائر كيان لقيط صنعته فرنسا و هدا النظام العسكري الاستعماري التوسعي الدي يحتل اراضي المغرب في الصحراء الشرقية و يحتل شعب القبائل هدا النظام المجرم الملطخة اياديه بدماء الشعب المغربي و حتى بداء الشعب الجزائري والي طرد الآلاف من المغاربة وسلبهم اموالهم وطردهم ومزق العاءلات هدا النظام المتامر الناكر للجميل هو سبب جميع الصراعات في المنطقة بل هو النظام الصهيوني الحقيقي.

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