حصيلة ضحايا إعصار الفلبين تتجاوز الـ100 قتيل

2021-12-19 / 4:49 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن حاكم مقاطعة بوهول وسط الفلبين اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 72 شخصا لقوا حتفهم في المقاطعة جراء إعصار “راي”، لتصل بذلك حصيلة الضحايا في أنحاء البلاد إلى أكثر من مئة.

وعززت السلطات عمليات الإغاثة اليوم في مواجهة الإعصار الذي بدأ الخميس واستمر يوم الجمعة، والذي كان أقوى عاصفة مدارية تضرب الفلبين هذا العام.

وشرد الإعصار أكثر من 400 ألف شخص وألحق أضرارا بمنازل وأطاح بأعمدة كهرباء واتصالات.

وأعلنت الوكالة الوطنية للكوارث مقتل 31 شخصا بخلاف قتلى بوهول. وقالت إن وحدة العمليات لديها لم تتلق بعد تقريرا رسميا من وحدتها في بوهول كما تنتظر تقارير رسمية من مناطق أخرى.

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