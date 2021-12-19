طلاب “أوطم” بجامعة ابن زهر غاضبون من تأطير إسرائيلية حصة جامعية
ندد طلاب بجامعة ابن زهر بحضور “ليا تسور”، وهي “أستاذة صهيونية” من حيفا، لنأطير حصة لفائدة طلبة ماستر الديناميات المجتمعية عبر حدودية: المغرب ودول الغرب الأفريقي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير عبر تقنية التناظر الرقمي.
وجاء في بيان طلاب جامعة ابن زهر “ما كنا نحذر منه أمس، صار حقيقة اليوم. لكن الذي لا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني أكبر المجرمين الذين عرفتهم البشرية، في وقت تأتي فيه هذه الخطوة الخطيرة التي جاءت في سياق الرفض الذي يعبر عنه طلبة الجامعات المغربية لتطبيع العلاقات مع محتل الأرض وقاتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين. تنافي مجهودات شرفاء هذا الوطن لصد هذه الهجمة التطبيعية الخطيرة”.
وبينما عبر البيان الطلابي عن “رفضه لكل الخطوات التطبيعية”، أكد “في الوقت نفسه على أن القضية الفلسطينية أكبر من أن تنال منها طعنات الغدر”.
وعبرت الجامعية في تدوينة لها، نشرتها على صفحتها الرسمية، عن سعادتها وهي تلقي “محاضرة حول تطبيق ثقافة إدارة المخاطر في المنظمات، وحجم التفاعل مع ما أثارته من قضايا ونقاشات مع طلاب جامعة ابن زهر
8 تعليقات
Il faut profiter des compétences israéliennes au lieu de hurler
vive le maroc vive israel / le peuple palestinien est gouverné par des corrompu et ce n’est pas la faute de israel
كاين التطبيع وكاين التضبيع ‘وانتم احرار في اختيار ما شئتم’اكثثر من ستين سنة من التضبيع لم نستفد اي شيء الا الشعارات الفارغة والخطابات الخاوية. ‘تعلموا ان اردتم تقدم بلدكم ”
والله هذا هو الحمق!!!
ايوا. نجيبو ليكوم برتقيزية ؟؟؟
وما رأي هؤلاء الطلبة في جارين الأول شرقا والتاني شمالا لعرقلة مسيرة المغرب في وحدتنا الترابية.اليسوا بصهاينة الحقيقين…… الذين أرادوا تمزيقنا وتشريدنا.. اظن ان كلمة التطبيع ارحم من هؤلاء النجارين المكروهين والحقودين علينا
العدو ديال المغرب هو النظام الجزائري المحتل لجمهورية القبائل والصحراء الشرقية المغربية و الدي قتل وطرد الآلاف من المغاربة الدين ساعدوه على الاستقلال ما شي إسرائيل.
كل ما يأتينا من هذا الكيان الصهيوني المجرم والعنصري هو مرفوض رفضا قاطعا ونعتبره تعديا صريحا على قناعاتنا العقائدية وانتماءنا للمجتمع الانساني العالمي.
قيامهم بمثل هذه الأعمال والمبادرات التي تبدو ظاهرا أنها بريئة ولكن ما تنطوي عليه من هيمنة وتفرقة وتمكن في مواجهة من يقف في وجههم من فكر ومواقف مقاومة للاحتلال الظالم، مراده هو إظهارهم للمواطن العادي على أنهم قوم لا يريدون إلا نشر العلم والمعرفة ولكن ما يبطونه من مكايد ضد المجتمع هو أخطر بكثير مما يدعون.
فهم قتلة الأطفال والأسرى و مشردي الملايين من العائلات الفلسطينية البريئة.
أتحدى كل صهيوني من أصل مغربي ان يقبل و يتنازل عن جنسيته الصهيونية و يعود إلى وطنه المغرب معززا مكرما له ما لنا وأكثر وعليه ما علينا وأقل.
الى الذباب اعلاه
رائحتك النتنة ازكمت انوفنا ومهما حاولتم تجميل وجه قتلة الاطفال فلن تكفي كل المساحيق.
هم ليسوا يهودا وحاشا اليهود ان ينتمي اليهم هؤلاء المجرمين