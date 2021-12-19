طلاب “أوطم” بجامعة ابن زهر غاضبون من تأطير إسرائيلية حصة جامعية

هبة بريس _ الرباط

ندد طلاب بجامعة ابن زهر بحضور “ليا تسور”، وهي “أستاذة صهيونية” من حيفا، لنأطير حصة لفائدة طلبة ماستر الديناميات المجتمعية عبر حدودية: المغرب ودول الغرب الأفريقي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير عبر تقنية التناظر الرقمي.

وجاء في بيان طلاب جامعة ابن زهر “ما كنا نحذر منه أمس، صار حقيقة اليوم. لكن الذي لا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني أكبر المجرمين الذين عرفتهم البشرية، في وقت تأتي فيه هذه الخطوة الخطيرة التي جاءت في سياق الرفض الذي يعبر عنه طلبة الجامعات المغربية لتطبيع العلاقات مع محتل الأرض وقاتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين. تنافي مجهودات شرفاء هذا الوطن لصد هذه الهجمة التطبيعية الخطيرة”.

وبينما عبر البيان الطلابي عن “رفضه لكل الخطوات التطبيعية”، أكد “في الوقت نفسه على أن القضية الفلسطينية أكبر من أن تنال منها طعنات الغدر”.

وعبرت الجامعية في تدوينة لها، نشرتها على صفحتها الرسمية، عن سعادتها وهي تلقي “محاضرة حول تطبيق ثقافة إدارة المخاطر في المنظمات، وحجم التفاعل مع ما أثارته من قضايا ونقاشات مع طلاب جامعة ابن زهر

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