طلاب “أوطم” بجامعة ابن زهر غاضبون من تأطير إسرائيلية حصة جامعية

2021-12-19 / 4:01 مساءً
6
هبة بريس _ الرباط

ندد طلاب بجامعة ابن زهر بحضور “ليا تسور”، وهي “أستاذة صهيونية” من حيفا، لنأطير حصة لفائدة طلبة ماستر الديناميات المجتمعية عبر حدودية: المغرب ودول الغرب الأفريقي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير عبر تقنية التناظر الرقمي.

وجاء في بيان طلاب جامعة ابن زهر “ما كنا نحذر منه أمس، صار حقيقة اليوم. لكن الذي لا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني أكبر المجرمين الذين عرفتهم البشرية، في وقت تأتي فيه هذه الخطوة الخطيرة التي جاءت في سياق الرفض الذي يعبر عنه طلبة الجامعات المغربية لتطبيع العلاقات مع محتل الأرض وقاتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين. تنافي مجهودات شرفاء هذا الوطن لصد هذه الهجمة التطبيعية الخطيرة”.

وبينما عبر البيان الطلابي عن “رفضه لكل الخطوات التطبيعية”، أكد “في الوقت نفسه على أن القضية الفلسطينية أكبر من أن تنال منها طعنات الغدر”.

وعبرت الجامعية في تدوينة لها، نشرتها على صفحتها الرسمية، عن سعادتها وهي تلقي “محاضرة حول تطبيق ثقافة إدارة المخاطر في المنظمات، وحجم التفاعل مع ما أثارته من قضايا ونقاشات مع طلاب جامعة ابن زهر

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بقوة 2.5 على سلم “ريشتر “..تسجيل هزة أرضية بالحسيمة

بقوة 2.5 على سلم “ريشتر “..تسجيل هزة أرضية بالحسيمة

2021-12-19 / 6:32 مساءً
Photo of بنسعيد : المغرب حرص على الانخراط في صلب العمل الثقافي العربي المشترك

بنسعيد : المغرب حرص على الانخراط في صلب العمل…

2021-12-19 / 4:34 مساءً
Photo of تسجل 186 إصابة ووفاة واحدة بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجل 186 إصابة ووفاة واحدة بفيروس “كورونا” في 24…

2021-12-19 / 4:28 مساءً
Photo of وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

2021-12-19 / 3:06 مساءً
Photo of 100 مربي للحلزون يتلقون تكوينا بشتوكة

100 مربي للحلزون يتلقون تكوينا بشتوكة

2021-12-19 / 1:00 مساءً
Photo of انتخابات رئاسية في تشيلي تثير انقساما شديدا داخل المجتمع

انتخابات رئاسية في تشيلي تثير انقساما شديدا داخل المجتمع

2021-12-19 / 9:56 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس الأحد.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-12-19 / 7:00 صباحًا
Photo of إحباط محاولة للهجرة وتوقيف 35 مهاجر سري شمال طرفاية

إحباط محاولة للهجرة وتوقيف 35 مهاجر سري شمال طرفاية

2021-12-18 / 11:40 مساءً
Photo of الوزيرة حيار : مفهوم “جسر” يروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية في جهة الداخلة

الوزيرة حيار : مفهوم “جسر” يروم إحداث جيل جديد…

2021-12-18 / 10:49 مساءً
Photo of “ارتبط ذكره بالجحيم “..بوعياش تزور معتقل تازمامارت (صور)

“ارتبط ذكره بالجحيم “..بوعياش تزور معتقل تازمامارت (صور)

2021-12-18 / 8:42 مساءً

‫6 تعليقات

  3. كاين التطبيع وكاين التضبيع ‘وانتم احرار في اختيار ما شئتم’اكثثر من ستين سنة من التضبيع لم نستفد اي شيء الا الشعارات الفارغة والخطابات الخاوية. ‘تعلموا ان اردتم تقدم بلدكم ”

  5. وما رأي هؤلاء الطلبة في جارين الأول شرقا والتاني شمالا لعرقلة مسيرة المغرب في وحدتنا الترابية.اليسوا بصهاينة الحقيقين…… الذين أرادوا تمزيقنا وتشريدنا.. اظن ان كلمة التطبيع ارحم من هؤلاء النجارين المكروهين والحقودين علينا

  6. العدو ديال المغرب هو النظام الجزائري المحتل لجمهورية القبائل والصحراء الشرقية المغربية و الدي قتل وطرد الآلاف من المغاربة الدين ساعدوه على الاستقلال ما شي إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق