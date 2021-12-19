وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

2021-12-19 / 3:06 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

انتقل إلى عفو الله ، أحمد عمار، أحد المخرجين الأوائل بالتلفزة المغربية، مؤخرا بسلا، عن عمر ناهز 88 سنة، وذلك حسب ما علم لدى أسرته.

ويعد الراحل، وهو من مواليد سلا ، من الرعيل الأول من المخرجين بالإذاعة والتلفزة المغربية إلى جانب الراحلين عبد الله شقرون والعربي الصقلي. وكان الراحل أول مخرج للبث التلفزي المباشر في ستينيات القرن الماضي.

وقد واكب الفقيد في نهاية الستينيات إطلاق العديد من البرامج التلفزيونية المتنوعة والثقافية.

والراحل أحمد عمار، الذي كان شغوفا بالمسرح والسينما، من خريجي مركز الدراسات العليا للإذاعة والتلفزيون بفرنسا سنة 1959.

وطور الراحل مساره المهني من خلال العديد من الدورات التدريبية في مجال التلفزة والإخراج في مؤسسات إعلامية مرموقة بأوروبا، من بينها مكتب البث الإذاعي والتلفزي الفرنسي وشبكة “راي” للإذاعة والتلفزة الإيطالية.

والراحل أحمد عمار أب لخمسة أبناء، من بينهم الصحفي علي عمار، مدير موقع “لوديسك” الإخباري.

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