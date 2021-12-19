كأس العرب: اعتقال أكثر من 50 شخصا خلال احتفالات الجزائريين في فرنسا

2021-12-19 / 2:29 مساءً
1
هبة بريس

تم اعتقال 55 شخصا مساء السبت في فرنسا خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة الاحد.

ونشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوز “محاربو الصحراء” بلقبهم الاول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.

وفق ا لتقرير نهائي صباح الأحد، تم اعتقال 32 شخصا في باريس وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على تويتر.

وكان مدير الشرطة أعلن الخميس عن إقامة محيط أمني في الجادة يمنع تجمع الأنصار في داخله

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلجيكا… آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي

بلجيكا… آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي

2021-12-19 / 11:25 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الألمانية: نبحث نقل قواتنا في مالي إلى بلد آخر

وزيرة الدفاع الألمانية: نبحث نقل قواتنا في مالي إلى…

2021-12-19 / 9:20 مساءً
Photo of مقتل 38 شخصا في هجمات لعصابات سرقة الماشية شمال نيجيريا

مقتل 38 شخصا في هجمات لعصابات سرقة الماشية شمال…

2021-12-19 / 8:34 مساءً
Photo of طرد وزيرة الثقافة البريطانية من مجموعة واتساب بعد مدحها لرئيس الوزراء

طرد وزيرة الثقافة البريطانية من مجموعة واتساب بعد مدحها…

2021-12-19 / 7:58 مساءً
Photo of هزة بقوة 6.1 درجة تضرب جزر فيجي في المحيط الهادئ

هزة بقوة 6.1 درجة تضرب جزر فيجي في المحيط…

2021-12-19 / 7:24 مساءً
Photo of مقتنيات شخصية لمارادونا في مزاد علني لسداد ديونه

مقتنيات شخصية لمارادونا في مزاد علني لسداد ديونه

2021-12-19 / 6:39 مساءً
Photo of حصيلة ضحايا إعصار الفلبين تتجاوز الـ100 قتيل

حصيلة ضحايا إعصار الفلبين تتجاوز الـ100 قتيل

2021-12-19 / 4:49 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية واثقة من الانتصار على الوباء

منظمة الصحة العالمية واثقة من الانتصار على الوباء

2021-12-19 / 3:46 مساءً
Photo of وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

2021-12-19 / 3:06 مساءً
Photo of بريطانيا تعلن “أوميكرون” سلالة مهيمنة في المملكة

بريطانيا تعلن “أوميكرون” سلالة مهيمنة في المملكة

2021-12-19 / 2:01 مساءً

تعليق واحد

  1. مثل هؤلاء الأوباش بغض النظر من أية جنسية مهاجرة هم من يخلقون المشاكل للمهاجرين العرب والمسلمين.الكل يعرف حكومة ماكرون العنصرية تنتظر مثل هاته التصرفات الصبيانية للمزيد من التضييق على المسلمين وارتفاع نسبة اليمين المتطرف بفرنسا.وفي الاخير معاناة المسلمين اكثر فاكثر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق