كأس العرب: اعتقال أكثر من 50 شخصا خلال احتفالات الجزائريين في فرنسا

هبة بريس

تم اعتقال 55 شخصا مساء السبت في فرنسا خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة الاحد.

ونشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوز “محاربو الصحراء” بلقبهم الاول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.

وفق ا لتقرير نهائي صباح الأحد، تم اعتقال 32 شخصا في باريس وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على تويتر.

وكان مدير الشرطة أعلن الخميس عن إقامة محيط أمني في الجادة يمنع تجمع الأنصار في داخله

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