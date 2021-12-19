بريطانيا تعلن “أوميكرون” سلالة مهيمنة في المملكة

2021-12-19 / 2:01 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا أصبحت هي السائدة في المملكة.

وفي تصريحات متلفزة قال جاويد اليوم الأحد إن الوزارة سجلت، صباح السبت، 85 حالة إصابة بـ “أوميكرون” بين المرضى الراقدين في مستشفيات المملكة. وأضاف أن التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات بريطانيا لخطر ضغط شديد للغاية في الأفق القريب.

وذكر الوزير أن المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات عادة ما يتم إصابتهم قبل 17 يوما من ذلك، موضحا أنه قبل 17 يوما كانت السلالة الجديدة تصيب 1% فقط من مجمل هذه الحالات، أما اليوم فتبلغ نسبة المصابين بمتحور “أوميكرون” بالذات 60% منها.

وأشار جاويد إلى أن الحكومة تدرس حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ “أوميكرون”، مضيفا أن السلطات لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

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تعليق واحد

  1. هضرة خاوية!! ومن التكرار بدا افهم ويعيق حتى الحمار!!
    راه هادشي ديالكم حماض بزاف
    كنتفرج دبا فمتشات برومير ليغ ملاعبهم ممتلئة عن الآخر وادعوكم لمشاهدة مباراة توتنهام وليفربول مع 17h30 لتتأكدوا أن هناك خطاب مزدوج لا علاقة له بالواقع!

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