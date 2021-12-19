أكادير : سائق سيارة للنقل السري يضرم النار في زميله

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن باكادير، من توقيف شخص ثلاثيني حاول تصفية زميل له يشتغلان في النقل السري، بعد إضرام النار في سيارته .

الاعتداء شهدته منطقة تدارت شمال مدينة أكادير، بعدما نشب عراك بين السائقين حول من له الأحقية في نقل مواطنين بتلك المنطقة، غير أن إصرار أحدهما بالاسبقية، جعل الاخر يقوم بتبليل قطعة قماش بمادة سريعة الاشتعال، والرمي بها داخل السيارة، ومن سائقها من مغادرتها، مما أصابه بحروق استدعت نقله على عجل للمستشفى الجهوي لتلقي العلاجات .

الواقعة تكشف اللثام عن ظاهرة النقل السري التي تنتشر بشكل كبير ضواحي مدينة أكادير، في غياب وسائل نقل قانونية ومنظمة، بل تقول مصادر الجريدة أن أغلبية أسطول النقل السري، تشتغل بقنينات الغاز وهو ما يهدد سلامة المواطنين، في حالة وقوع حوادث.

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