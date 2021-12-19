أكادير : سائق سيارة للنقل السري يضرم النار في زميله

2021-12-19 / 1:45 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن باكادير، من توقيف شخص ثلاثيني حاول تصفية زميل له يشتغلان في النقل السري، بعد إضرام النار في سيارته .

الاعتداء شهدته منطقة تدارت شمال مدينة أكادير، بعدما نشب عراك بين السائقين حول من له الأحقية في نقل مواطنين بتلك المنطقة، غير أن إصرار أحدهما بالاسبقية، جعل الاخر يقوم بتبليل قطعة قماش بمادة سريعة الاشتعال، والرمي بها داخل السيارة، ومن سائقها من مغادرتها، مما أصابه بحروق استدعت نقله على عجل للمستشفى الجهوي لتلقي العلاجات .

الواقعة تكشف اللثام عن ظاهرة النقل السري التي تنتشر بشكل كبير ضواحي مدينة أكادير، في غياب وسائل نقل قانونية ومنظمة، بل تقول مصادر الجريدة أن أغلبية أسطول النقل السري، تشتغل بقنينات الغاز وهو ما يهدد سلامة المواطنين، في حالة وقوع حوادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفرحة الجزائرية ..قتلى وجرحى خلال الاحتفال بالتتويج

الفرحة الجزائرية ..قتلى وجرحى خلال الاحتفال بالتتويج

2021-12-19 / 12:54 مساءً
Photo of اندلاع حريق مهول بدار البارود بطنجة

اندلاع حريق مهول بدار البارود بطنجة

2021-12-18 / 10:38 مساءً
Photo of ميدلت .. مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير خطيرة

ميدلت .. مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير…

2021-12-18 / 9:20 مساءً
Photo of “الفيسبوك” يسقط شخصا متورطا في السرقة بالعنف في قبضة أمن العرائش

“الفيسبوك” يسقط شخصا متورطا في السرقة بالعنف في قبضة…

2021-12-18 / 3:38 مساءً
Photo of إصابات إثر حادث خطير نواحي طرفاية

إصابات إثر حادث خطير نواحي طرفاية

2021-12-17 / 6:35 مساءً
Photo of مصرع سائق شاحنة في حادث سير بين تازة وجرسيف

مصرع سائق شاحنة في حادث سير بين تازة وجرسيف

2021-12-17 / 4:38 مساءً
Photo of استنفار بسبب حريق مهول بسوق المتلاشيات بانزكان

استنفار بسبب حريق مهول بسوق المتلاشيات بانزكان

2021-12-17 / 3:45 مساءً
Photo of أمن الناظور يوقف شخصين متورطين في السرقة بالعنف

أمن الناظور يوقف شخصين متورطين في السرقة بالعنف

2021-12-17 / 1:38 مساءً
Photo of فاس.. جثة مهاجر كونغولي داخل شقة تستنفر الأجهزة الأمنية

فاس.. جثة مهاجر كونغولي داخل شقة تستنفر الأجهزة الأمنية

2021-12-17 / 11:49 صباحًا
Photo of خمسيني ينهي حياته برصاصة وسط غابة بطنجة (صور)

خمسيني ينهي حياته برصاصة وسط غابة بطنجة (صور)

2021-12-16 / 5:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق