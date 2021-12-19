100 مربي للحلزون يتلقون تكوينا بشتوكة

2021-12-19 / 1:00 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اختتمت فعاليات الدورة التكوينية والتطبيقية لفائدة الفلاحين والتعاونيات في ميدان تربية وتثمين الحلزون، والتي نظمتها المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لسوس ماسة، بمركز التأهيل الفلاحي بسيدي بيبي، من السادس إلى السادس عشرة من شهر دجنبر الجاري.

و استفاد من هذه الدورة التكوينية أكثر من 100 مهتم وممارس لتربية الحلزون، كما تم تقسيم المستفيدين لأربعة مجموعات استفادت من خلالها كل مجموعة من يومين تكوينين تخللتها عروض نظرية وكذا تطبيقية، وتم التطرق إلى العديد من المواضيع التي تهم تربية الحلزون، والمتمثلة في التعريف بقطاع تربية الحلزون على الصعيد الوطني والعالمي، وكذا المعايير المطلوبة في اختيار حلزون التكاثر، فضلا عن كيفية اختيار المواقع المناسبة والأراضي المناسبة لإقامة مشروع تربية الحلزون، والمعدات واللوازم الضرورية للمشروع، والتعرف على سلوكيات وأنماط عيش الحلزون، والأمراض التي تهدد الحلزون وطرق الوقاية منها، كما تمت دراسة تكلفة نماذج ضيعات حلزون التي تبلغ مساحتها 1000متر، وإلى جانب كل هذه النشاطات فقد تم إنجاز ورشات تطبيقية، واحدة منها خاصة بغرفة تكاثر الحلزون حيث تم التعرف من خلالها على معداتها وكيفية تسييرها من بداية إدخال حلزون التكاثر للغرفة إلى تفقيس البيض وإنتاج الفراخ.

كما تم إنجاز ورشة في نموذج مصغر لمزرعة الحلزون على مساحة 30 متر، وقد تمت هذه الدورة بتأطير من مستشارين فلاحيين وحضور الخبير الدولي رشيد القليعي كضيف شرف، حيث أفاد الحضور بتدخلاته حول الموضوع وتعريفه بآفاق هذا الميدان عالميا، كما تحدث عن تجربته في مجال تربية الحلزون من البداية وحتى وصوله للعالمية

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