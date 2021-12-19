الفرحة الجزائرية ..قتلى وجرحى خلال الاحتفال بالتتويج

2021-12-19 / 12:54 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قالت صحف جزائرية ان مصالح الحماية المدنية قامت بعدة تدخلات أثناء احتفال أنصار “الخضر” ليلة السبت، بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب 2021 بقطر على حساب المنتخب التونسي.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن وحداتها على مستوى ولاية سطيف قامت بانتشال جثة تعود لشخص يبلغ من العمر 20سنة توفي اثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية

وببلدية عين ازال أمام مقر البلدية، أسعفت ذات المصالح شخص سقط من شاحنة.

وأضاف نفس المصدر أن وحدات الحماية المدنية لولاية غليزان، انتشلت جثة شخص مجهول الهوية ببلدية غليزان حي الانتصار .

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