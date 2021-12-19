حزب “فوكس” يُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية

هبة بريس _ ع عياش

بعدما طالب الحزب الإسباني اليميني المتطرف “فوكس”، بتعليق تأشيرات الدخول إلى أوروبا على المغاربة يخوض الأخير هجمة اخرى لم تكن متوقعة ولا مدروسة

الحزب الذي لا يكف عن مهاجمة المغرب كان قد قدم مقترحه لمجلس النواب الإسباني، في 27 نونبر 2020، يتضمن اقتراح تعليق إصدار أو منح تأشيرات الدخول إلى أوروبا للمغاربة عاد من جديد ليُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية بسبب إلحاقها خسائر كبيرة بالشركات الإسبانية.

وأعلن حزب “فوكس” حملة المقاطعة مبررا هذا العداء بكون الصادرات الغذائية المغربية ذات جودة سيئة

ويحاول هذا الحزب جاهدا اقناع وزارة التعليم ان تنخرط في الحملة، بل يضغط أيضا على مؤسسات حكومية من أجل الانخراط فيها.

تجدر الاشارة ان حزب ” فوكس ” سال مداده كثيرا من التصريحات والمواقف المعادية للمغرب والمغاربة، ووصفهم بنعوت عنصرية في عدد من الصحف التابعة لليمين المتشدد الإسباني والأوروبي

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