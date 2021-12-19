حزب “فوكس” يُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية

2021-12-19 / 12:08 مساءً
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هبة بريس _ ع عياش

بعدما طالب الحزب الإسباني اليميني المتطرف “فوكس”، بتعليق تأشيرات الدخول إلى أوروبا على المغاربة يخوض الأخير هجمة اخرى لم تكن متوقعة ولا مدروسة

الحزب الذي لا يكف عن مهاجمة المغرب كان قد قدم مقترحه لمجلس النواب الإسباني، في 27 نونبر 2020، يتضمن اقتراح تعليق إصدار أو منح تأشيرات الدخول إلى أوروبا للمغاربة عاد من جديد ليُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية بسبب إلحاقها خسائر كبيرة بالشركات الإسبانية.

وأعلن حزب “فوكس” حملة المقاطعة مبررا هذا العداء بكون الصادرات الغذائية المغربية ذات جودة سيئة

ويحاول هذا الحزب جاهدا اقناع وزارة التعليم ان تنخرط في الحملة، بل يضغط أيضا على مؤسسات حكومية من أجل الانخراط فيها.

تجدر الاشارة ان حزب ” فوكس ” سال مداده كثيرا من التصريحات والمواقف المعادية للمغرب والمغاربة، ووصفهم بنعوت عنصرية في عدد من الصحف التابعة لليمين المتشدد الإسباني والأوروبي

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‫12 تعليقات

  2. نحن هم الآخرون سندعوا الى مقاطعة سلعهم، ونرى من هو الخاسر الأكبر، وليتذكروا قرار المغرب بتغيير طريق عودة المهاجرين المغاربة والخسارة التي تكبدتها اسبانيا

  5. العداء يولد العداء، ماذا ينتظر المغرب من إسبانيا ان تسفق له على ما يقوم به تجاهها؟ أمر عادي أن تتحرك الأحزاب التي في قلبها غي وبغض تجاه المغرب لتصدر منها هذه التصريحات

  7. نقول لهدا الحزب العنصري.من يزرع شیء يحصده.ونطالب المغرب,بمنع دخول كل من ينتمي الی هدا الحزب,الی المغرب.

  10. arrêtez de parler religion ici le plus important c’est de donner un minimum sociaux au marocain pour rester au maroc et arrêter l’immigration , pourquoi les jeune quitte le maroc (a cause des islamistes car trop de loi contre la liberté des citoyen et manque d’aide social ) le jour au le maroc décide de faire 1000 dh minimum pour les gens qui
    ne travaille pas a la recherche d’emploi tout le monde restera et développera le pays c’est sa le maroc de demain l’Europe ne veux plus d’immigration attention au chef des gouvernement car ils seront visé de doigt par l’union européenne

  12. فوكس حزب ملحد وكافر وخبيث ويعادي كل ماهو اسلامي ويكره العرب كلهم من المحيط إلى الخليج. ولايستثني أية دولة عربية أو مسلمة. واياك ياجارتنا الشرقية ان تفرحي بما يقوله عن المملكة المغربية الشريفة التي وقفت لاسبانيا الند للند وأكثر لأنه يعنيك كما يعني المغرب.فالمغرب اصبح رقما صعبا على كل الأعداء.

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