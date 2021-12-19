خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

هبة بريس _ الرباط

أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية بأن موارد الخزينة أفرزت عند نهاية شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 مليار درهم، مقابل 59.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وارتفعت نسبة العجز في ميزانية الدولة خلال العام الجاري بصورة ملحوظة في ظل إجراءات تثير مخاوف خبراء الاقتصاد إثر استمرار الإغلاق في البلاد

وبخصوص الرقم اعلاه ؛ قال الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد، إن عجز الميزانية بالمملكة من أهم التحديات للرجوع إلى توازن ماكرواقتصادي يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تحد من حرية الاختبارات السياسية.

وأضاف أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 66.8 مليار درهم، الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021.

وأشار إلى أن نسبة العجز ارتفعت رغم النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي وتحسين الموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة، بالإضافة إلى تحويلات مغاربة العالم التي ناهزت 78 مليار درهم وهو رقم قياسي، بحسب الخبير.

ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية، وارتفاع صاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة، إضافة إلى عدم اعتماد سياسة تعسفية بالمؤسسات العمومية التي تنتج سياسة نفقات لا تناسب الإمكانيات المالية للمملكة المغربية

وبحسب الخبير من المنتظر أن يتفاقم العجز، خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود، وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي، خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا قل نظيره للسياح الأجانب._ يقول اوهادي سعيد لوكالة سبونتيك _

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