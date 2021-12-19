خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة
أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية بأن موارد الخزينة أفرزت عند نهاية شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 مليار درهم، مقابل 59.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.
وارتفعت نسبة العجز في ميزانية الدولة خلال العام الجاري بصورة ملحوظة في ظل إجراءات تثير مخاوف خبراء الاقتصاد إثر استمرار الإغلاق في البلاد
وبخصوص الرقم اعلاه ؛ قال الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد، إن عجز الميزانية بالمملكة من أهم التحديات للرجوع إلى توازن ماكرواقتصادي يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تحد من حرية الاختبارات السياسية.
وأضاف أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 66.8 مليار درهم، الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021.
وأشار إلى أن نسبة العجز ارتفعت رغم النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي وتحسين الموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة، بالإضافة إلى تحويلات مغاربة العالم التي ناهزت 78 مليار درهم وهو رقم قياسي، بحسب الخبير.
ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية، وارتفاع صاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة، إضافة إلى عدم اعتماد سياسة تعسفية بالمؤسسات العمومية التي تنتج سياسة نفقات لا تناسب الإمكانيات المالية للمملكة المغربية
وبحسب الخبير من المنتظر أن يتفاقم العجز، خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود، وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي، خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا قل نظيره للسياح الأجانب._ يقول اوهادي سعيد لوكالة سبونتيك _
11 تعليقات
وهل يحتاج الأمر إلى خبير ؟
الاغلاق سيسبب تدهورا في الاقتصاد الوطني والعالمي بصفة عامة فلهذا يجب التراجع في قرارتكم..
الاغلاق ماعدا سيكبر المشكل وليس في مصلحة العالم…
ما كفايا علينا سنتين وتحطيم نفسي واقتصادي لقد تدمرنا مافيه كفاية. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لآ أظن أن الاغلاق في مصلحة العالم إنه أخطر سيشاهده العالم بأكمله من ناحية القطاع الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة.
الاغلاق او الفتح لايغير بالوضع التغيير والاصلاح لازال كما هو (البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة لم يتغير أي شيء إننا لازلنا في عهد الحكومة السابقة بقراراتها المفاجئة اللليلية…. هههههههههههه.
حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع كوفيد 19 كورونا هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه…
إذا تم الاغلاق الشامل في المغرب ترقبوا المفاجات الصارة والمدهشة لدى الحكومة الجديدة هههههههههههه.
حازمين غير على الاغلاق أما شي حاجة أخرى لترجع بالنفع على الشعب المغربي غير موجودة هههههههههههه.
الدول الأوروبية رغم الجائحة والمتحورات الجديدة لم يتغير عندهم أي شيء والمشكل الغويص هو المغرب سيتدمر كليا إذا قرر الاغلاق …ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
آه آه آه إذا قام المغرب بالاغلاق الشامل سنتدهوا نفسيا ومعنويا واقتصاديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.