بسبب أوميكرون..إسرائيل تستعد لضم أميركا وألمانيا وكندا للقائمة الحمراء

2021-12-19 / 9:04 صباحًا
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هبة بريس

تستعد إسرائيل لإضافة عدد من دول إلى “القائمة الحمراء” التي يحظر السفر إليها ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق، وذلك

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” فإن الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وتركيا سوف يدخلون القائمة الحمراء، وذلك بعد أن سبقها إلى ذلك دول مثل أيرلندا والنروج والإمارات.

وكانت القناة 12 الإخبارية قد ذكرت أمس السبت أن رئيس الوزراء الرئيسي، نفتالي بينيت، قد تلقى بيانات تظهر “تفشي كبير” لجائحة كورونا في غضون ثلاثة أسابيع، وأن الذروة ستتجاوز ذروة موجة المتحور دلتا، التي بدأت في يونيو.

وأوضحت القناة أن بينيت “يتطلع إلى كسب الوقت” لإرجاء تأخير موجة العدوى عن طريق “إغلاق الأجواء”.

وستعرض القائمة الحمراء التي تضم أيضا البرتغال والمغرب والمجر على مجلس الوزراء مجلس الوزراء، وفي حال المصادقة عليها فإن تنفيذها سوف يبدأ بحلول بحلول نهاية الأسبوع.

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