تونس… تنديد بمصادرة حق التظاهر

هبة بريس - وكالات

خرج المئات من التونسيين امس السبت في مسيرات جابت الشارع الرمز “شارع الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة، إما للاحتجاج على الاجراءات التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد، بوصفها انقلابا على الدستور وعلى مكاسب الثورة، وإما للتعبير عن مساندتهم لمسار 25 من يوليوز.

وانتقد متظاهرون من الشق الأول المعارض للرئيس تطويق شارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الحديدية ومنعهم من التظاهر والتعبير عن مواقفهم، مقابل السماح لمساندي الرئيس بالتظاهر والولوج إلى شارع الثورة.

كما احتج أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” على أقدام قوات الأمن على فض اعتصامهم المفتوح وإزالة شعاراتهم ورفع الكراسي ومنعهم من نصب الخيام في شارع الحبيب بورقيبة.

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