المنتخب المغربي يتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب بقطر

هبة بريس - الرياضة

توج المنتخب الوطني المغربي الرديف لكرة القدم، بجائزة الفيفا للعب النظيف، في حفل توزيع جوائز مسابقة كأس العرب، التي أسدل الستار عليها مساء اليوم السبت بعاصمة قطر الدوحة.

وكان المنتخب الوطني قد أقصي في دور الربع أمام الجزائر بالضريات الترجيحية (5-3) بعد انتهاء المباراة في وقتها القانوني والإضافي بهدفين لمثلهما.

وتفوق منتخب الجزائر على تونس في المباراة النهائية ليتمكن من الحصول على بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه.

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