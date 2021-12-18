الوزيرة حيار : مفهوم “جسر” يروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية في جهة الداخلة

هبة بريس - و م ع

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم السبت بالداخلة، إن المفهوم الجديد “جسر”، كآلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، يروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة بجهة الداخلة – وادي الذهب.

وأضافت السيدة حيار، في عرض قدمته بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري الجهوي لإعداد استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026 بالداخلة – وادي الذهب، أن المفهوم الجديد “جسر” يشكل تجربة نموذجية تهدف إلى تقريب وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إعادة تأهيل المراكز الاجتماعية على مستوى الجهة.

وأبرزت أن مفهوم “جسر”، الذي يرتكز على التقائية العديد من الخدمات الاجتماعية، يعد لبنة مشتركة ما بين جميع مراكز التعاون الوطني في الفترة الأولى بفضل الرقمنة، التي ستتوصل بجميع الخدمات المتوفرة في الفضاء الرقمي، والتي توفر خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه وكذا الإدماج في عدة مسارات.

وأضافت أن كل مستفيد من هذه المراكز سيتم تشخيص وضعيته وإدماجه في مسار للتكوين عبر وحدات إشهادية وورشات لتحديد مشروعه المهني وإمكانية ادماجه في المجتمع، وذلك في إطار التقائية بين جميع الفاعلين، ومن بينهم الجهة، باعتبارها شريكا مهما وأساسيا، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والشباب والتربية والصحة.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق برؤية ومقاربة جديدة تكرس الالتقائية بين جميع الفاعلين، كما تعتمد آليات جديدة كالرقمنة وتعميم التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لافتة إلى أنه ستكون هناك مسارات في مراكز التعاون الوطني، والتقائية بين التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية مع المتدخلين الآخرين.

وتميز هذا اللقاء بنقاش مفتوح مع الفعاليات الجهوية المعنية بالقطاع الاجتماعي والتضامني، ممن استعرضوا عددا من المشاكل والإكراهات التي يعرفها هذا المجال، داعين إلى صياغة استراتيجية جهوية وفق مقاربة تشاركية من أجل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وتشكل جهة الداخلة ء وادي الذهب أولى محطات سلسلة اللقاأت التشاورية الجهوية حول استراتيجية 2021ء2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.

وتأتي هذه المبادرة، التي أعطت انطلاقتها السيدة حيار، اليوم بالداخلة، في سياق إعداد استراتيجية القطب الاجتماعي الرامية إلى تنظيم لقاأت تشاورية مع مختلف الفاعلين الترابيين على مستوى الجهات، وذلك خلال الفترة من 18 دجنبر 2021 إلى 15 يناير 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0