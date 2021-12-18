اندلاع حريق مهول بدار البارود بطنجة

2021-12-18 / 10:38 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

شبّ حريق مهول، مساء اليوم السبت بمستودع للخشب يقع بمنطقة دار البارود بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة.

وحسب مصادر من عين المكان فقد اتت السنة النيران على مستودع الخشب بالمنطقة المذكورة ، حيث استنفر الحريق عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان .

واضافت المصادر ذاتها ان رجال الاطفاء يعملون في هذه الأثناء على اخماد الحريق الذي تجهل اسبابه الى حدود الآن .

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