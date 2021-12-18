ميدلت .. مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير خطيرة

2021-12-18 / 9:20 مساءً
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هبة بريس - ميدلت

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، السبت، في حادثة سير وقعت بالطريق الوطنية رقم 13 على مستوى دوار والغ بالجماعة الترابية ايتزر بإقليم ميدلت.

وكان الهالك “ال.اع” قيد حياته، على متن دراجة نارية، بالطريق بين دوار والغ وفندق ميتيوريت، حيث تعرض لحادثة سير، ليلقى مصرعه في الحين.

وأشرف رجال الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، على فتح البحث في ظروف وملابسات الحادث المميت، ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لميدلت.

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