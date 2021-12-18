أغنية البهاوي و لمجرد الأكثر مشاهدة عربيا في اليوتيوب لسنة 2021

2021-12-18 / 9:01 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسم الفنان المغربي زهير البهاوي فرحته مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، على إثر تصدر أغنية الوجه الثاني و تحقيقها المركز الأول عربيا من ناحية المشاهدات في موقع يوتيوب لسنة 2021.

و كتب البهاوي عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع “انستقرام” : ” الحمد لله أغنية لوجه الثاني هي الأكثر مشاهدة عربيا في هذه السنة و كل هذا بفضلكم جمهورنا الحبيب من بعد الله سبحانه وتعالى و رضى الوالدين.

و بدوره النجم سعد لمجرد أعاد نشر نفس “البوسط”، بذات المنصة معلقا عليه :” ألف مبروك علينا يا أحلى فانز”.

و يشار أن أغنية “لوجه الثاني” هي اغنية مشتركة، بين الفنانيين سعد لمجرد و زهير البهاوي، حيث تم طرحها بيناير 2021.

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