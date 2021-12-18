هولندا تفرض حجرا صحيا لكبح متحور “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض حجر صحي صارم في البلاد، لمنع متغير “أوميكرون” من الانتشار وتأجيج الجائحة.

وقال في مؤتمر صحفي: “أقف هنا الليلة بحزن. وبعبارة واحدة، سنفرض الإغلاق في هولندا اعتبارا من غد الأحد”.

وأضاف: “هولندا مجبرة على الإغلاق مجددا. هذا ضروري على خلفية الموجة الجديدة من متحور “أوميكرون”.

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