هولندا تفرض حجرا صحيا لكبح متحور “أوميكرون”
هبة بريس - وكالات
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض حجر صحي صارم في البلاد، لمنع متغير “أوميكرون” من الانتشار وتأجيج الجائحة.
وقال في مؤتمر صحفي: “أقف هنا الليلة بحزن. وبعبارة واحدة، سنفرض الإغلاق في هولندا اعتبارا من غد الأحد”.
وأضاف: “هولندا مجبرة على الإغلاق مجددا. هذا ضروري على خلفية الموجة الجديدة من متحور “أوميكرون”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
18 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العالم دخل في حقبة جديدة غريبة … وهي صنع الفيروسات وبيع اللقاحات هههههههه…ولاداعي ان افسر والفاهم يفهم…
هولندا بلد متقدم ويعرف كيف يتصرف حتى وإن تم الاغلاق الشامل فهي لا تضر مواطنيها….. يآ حسرتاه ياحسرتاه يآ حسرتاه على المغرب إذ تم إغلاقه هذه المرة سيموت ويتحطم بدون مناقشة هههههههههههه.
إنها مجرد اسماء سميتموها أنتم بانفسكم لمصلحتكم التجارية لمبيعات التلقيحات وهذا هو الأهم عندكم …أما الشعب يتحطم اويتدمر فلا يهمكم مصلحته.لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
افتح لمصلحتكم واغلاق للدمار الشامل.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم….
المتحور الجديد اوميكرون هو المجاعة والتشرد والارتفاع في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة هذآ هو المتحور الحقيقي لدى الشعب البسيط لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لطفك بنا يآرب وسترك علينا.اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب.
أكيد مسلسل بدون نهاية إنها فتن الدنيا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كنا ننتظر منهم فتح الحدود الجوية أنا مقيم في هولندا إذن ما الحل هي أغلق عليا هنا هههههههههههه.
المغرب أول بلد إفريقي يقلد الدول الأوروبية غير في الاغلاق والفتح هههههههه..
هولندا قامت بالاغلاق الشامل وعودته حتى14 يناير بسبب المتحور الجديد اوميكرون اما المغرب سيزيد يوما اي15 يناير لكي يظهر انه هو صاحب القرار هههههههههههه.
هذآ هو الحمق بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم .. إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إنها لعبة الكرة تلعبونها كما تشاؤون لايهمكم الفقير الذي يتخبط مع الزمن الذي قهره ولأن تاتون أنتم تقهرونه بتصرفاتكم التافهة….حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
كلها تناقد ليس هناك متحور جديد في هولندا . الأمر عندهم عادي جدآ لماذا هذا التخويف؟؟؟؟ الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس تريدون الاغلاق والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع مرة أخرى إلى الصفر…
هذه هي الفرصة التي كان ينتظرها المغرب هههههههههههه.انه مثل الغراب هههههههههههه.
إنها مجرد لعبة تجارية وسياسية …. هولندا قامت بالاغلاق تخوفات من خروج العملة الصعبة في رأس السنة الميلادية إلى الخارج لكي يتم الرواج داخل هولندا….
أنتم تريدون الرجوع إلى الصفر مرة أخرى تقومون بالاغلاق هذآ هو مقصودكم لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون…لانريد الرجوع إلى الصفر لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة..
هذه اوهام صنعها حكام العالم السياسين من أجل القضاء على الاقتصاد العالمي .بالاخص على دول العالم التالث باعتبار دول العالم على كوكب الارض هههههههههههه.
على هذا أن التلقيح لآ فائدة منه فلاداعي ان نتلقوا الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة . إنها تلقيحات وهمية فقط ….لقد تشتت عقولنا بقرارتكم التافهة هههههههههههه.