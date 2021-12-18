وسط تدابير استثنائية ..مطار طنجة الدولي يستقبل فوجا من المغاربة العالقين بالخارج

2021-12-18 / 7:52 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

حطّت بمطار ابن بطوطة بطنجة مساء ليلة الجمعة، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية على متنها 150 مغربيا كانوا عالقين بالخارج جراء قرار إغلاق السلطات المغربية للأجواء المغربية بشكل احترازي لتفادي انتشار متحور اميكرون بالمملكة .

وشهد المطار حضور كل من والي جهة طنجة- تطوان -الحسيمة ، محمد امهيدية رفقة عدد من المسؤولين الأمنيين ، حيث أشرف والي الجهة على الاجراءات الاستثنائية التي اتخذت لاستقبال فوج المغاربة العالقين، بتنسيق مع والي أمن طنجة و المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بالإضافة إلى المدير الجهوي للوقاية المدنية.

وشهدت عملية استقبال الاستثنائية ، إخضاع المسافرين لاختبارات كورونا ، فيما جرى نقلهم إلى فنادق متفرقة بمدينة طنجة و اكزناية في اطار اجراءات الحجر الصحي الذي سطرته السلطات ضمن آخر التدابير المعلن عنها .
ومن المنتظر ان يستقبل مطار طنجة ، رحلة استثنائية أخرى قادمة من اسطنبول ، وتقل على متنها 274 مغربيا من العالقين بدولة تركيا .

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