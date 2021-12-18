”برلمان الوردة“ يمهد الطريق لإدريس لشكر لولاية ثالثة

هبة بريس - الرباط

مهد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الطريق أمام كاتبه الأول إدريس لشكر من أجل الظفر بالولاية الثالثة والبقاء على رأس الكتابة الأولى، بعد تعديل بالنظام الداخلي صادق عليه برلمان الحزب يخول للكاتب الأول للحزب والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي الترشح لثلاث ولايات متتالية.

وجاء هذا التعديل بعد التصويت الذي جرى اليوم السبت، حيث صوت لصالح هذا التعديل 201 عضوا، فيما امتنع 9 أعضاء.

هذا ولن يكون هذا التعديل ساري المفعول، إلا بعد مصادقة المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المرتقب انعقاده خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و 30 يناير 2022، بمدينة بوزنيقة.

ويشار أن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، قد أعلن السوم أنام اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن توصله بخمسة ترشيحات لقيادة الحزب، وهم طارق سلام، وعبد الكريم بنعتيق، ومحمد بوبكري، عبد المجيد مومبر، وحسناء أبو زيد.

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