”برلمان الوردة“ يمهد الطريق لإدريس لشكر لولاية ثالثة

2021-12-18 / 7:36 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

مهد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الطريق أمام كاتبه الأول إدريس لشكر من أجل الظفر بالولاية الثالثة والبقاء على رأس الكتابة الأولى، بعد تعديل بالنظام الداخلي صادق عليه برلمان الحزب يخول للكاتب الأول للحزب والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي الترشح لثلاث ولايات متتالية.

وجاء هذا التعديل بعد التصويت الذي جرى اليوم السبت، حيث صوت لصالح هذا التعديل 201 عضوا، فيما امتنع 9 أعضاء.

هذا ولن يكون هذا التعديل ساري المفعول، إلا بعد مصادقة المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المرتقب انعقاده خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و 30 يناير 2022، بمدينة بوزنيقة.

ويشار أن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، قد أعلن السوم أنام اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن توصله بخمسة ترشيحات لقيادة الحزب، وهم طارق سلام، وعبد الكريم بنعتيق، ومحمد بوبكري، عبد المجيد مومبر، وحسناء أبو زيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزب لويزة حنون : الجزائر تشهد انتكاسة في الحريات العامة

حزب لويزة حنون : الجزائر تشهد انتكاسة في الحريات…

2021-12-18 / 7:08 مساءً
Photo of المرزوقي : قيس سعيد دكتاتور والشعب التونسي سيعيد البلاد للسكة الصحيحة

المرزوقي : قيس سعيد دكتاتور والشعب التونسي سيعيد البلاد…

2021-12-18 / 6:32 مساءً
Photo of صحيفة لوبوان: تعاون أمني مغربي-إسرائيلي غير مسبوق

صحيفة لوبوان: تعاون أمني مغربي-إسرائيلي غير مسبوق

2021-12-18 / 5:32 مساءً
Photo of الملك ل”سلطان عمان”: أشكركم على دعمكم الشهم والنبيل لمغربية الصحراء

الملك ل”سلطان عمان”: أشكركم على دعمكم الشهم والنبيل لمغربية…

2021-12-18 / 2:01 مساءً
Photo of بسبب دعم مغربية الصحراء.. الملك ل”أمير قطر”: نشيد بهذا الموقف الأخوي الصادق

بسبب دعم مغربية الصحراء.. الملك ل”أمير قطر”: نشيد بهذا…

2021-12-18 / 10:54 صباحًا
Photo of بالأمم المتحدة.. هلال: المغرب لديه قناعة قوية لصالح العمل المناخي

بالأمم المتحدة.. هلال: المغرب لديه قناعة قوية لصالح العمل…

2021-12-18 / 10:09 صباحًا
Photo of أخنوش يجتمع بالمنسقين الجهويين ويؤكد: الحزب بصم على مسار سياسي غير مسبوق

أخنوش يجتمع بالمنسقين الجهويين ويؤكد: الحزب بصم على مسار…

2021-12-18 / 9:58 صباحًا
Photo of الملك للعاهل السعودي: نقدر دعمكم الصريح والواضح لمغربية الصحراء

الملك للعاهل السعودي: نقدر دعمكم الصريح والواضح لمغربية الصحراء

2021-12-18 / 9:23 صباحًا
Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية للري والصرف مكلفا بإفريقيا

انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الدولية للري والصرف مكلفا…

2021-12-18 / 7:30 صباحًا
Photo of هل يعيد حزب سانشيز العلاقات الاسبانية المغربية لنقطة الصفر ؟

هل يعيد حزب سانشيز العلاقات الاسبانية المغربية لنقطة الصفر…

2021-12-17 / 8:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق