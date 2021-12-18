ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ولاية تينيسي الأمريكية إلى 5 أشخاص

هبة بريس - وكالات

أكد سلطات ولاية تينيسي الأمريكية يوم السبت وفاة شخص خامس في الولاية جراء العواصف المدمرة التي هبّت على المنطقة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ بولاية تينيسي أن الوفيات الجديدة وقعت في مقاطعة ليك كاونتي التي شهدت حالتي وفاة بسبب العاصفة، فيما وقعت بقية الوفيات في مقاطعتي أوبيون وشيلبي.

وتأكد مصرع ما لا يقل عن 92 شخصا في عدة ولايات بعد أن ضرب أكثر من 40 إعصارا منطقة واسعة في 10 ديسمبر.

وقال المسؤولون إن 77 من هؤلاء الأشخاص لقوا حتفهم في كنتاكي.

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