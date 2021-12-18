الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر

2021-12-18 / 6:55 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

حقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل المنتخب الجزائري هدف الحسم في الوقت الإضافي، قبل أن يضيف الثاني في الثانية الأخيرة من المباراة.

وجاء الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بقدم أمير سعيود، في الدقيقة 99، حسم به العرس الكروي العربي، قبل أن يضيف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125.

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‫11 تعليقات

  10. إنه بكل بساطة وروح رياضية يستحق المنتخب الجزائري بالفوز واللقب فالف الف الف الف مبروك لهم..كانت مقابلة مشوقة ومثيرة ولاعبين في المستوى مشرف جدآ شهادة نعتز بها للمنتخب الجزائري..

  11. نتيجة متوقعة جداً ومشكوك في امرها لان المنتخب التونسي اضاع فرصا لا يمكن اضاعتها في هذه المناسبات ولعب جيدا لكنه تظاهر بتضييع الفرص

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