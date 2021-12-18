الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر

هبة بريس - الرياضة

حقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل المنتخب الجزائري هدف الحسم في الوقت الإضافي، قبل أن يضيف الثاني في الثانية الأخيرة من المباراة.

وجاء الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بقدم أمير سعيود، في الدقيقة 99، حسم به العرس الكروي العربي، قبل أن يضيف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125.

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