الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر
هبة بريس - الرياضة
حقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل المنتخب الجزائري هدف الحسم في الوقت الإضافي، قبل أن يضيف الثاني في الثانية الأخيرة من المباراة.
وجاء الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بقدم أمير سعيود، في الدقيقة 99، حسم به العرس الكروي العربي، قبل أن يضيف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
نرفع تهانينا والف مبروك للشعب الجزائري بانتصاره على الفريق التونسي بفوزه بكأس العرب التي نظمته قطر.
الفاهم يفهم …..يستحقون الفوز.. أصلا كان لعبهم في المستوى المطلوب…
بكل صراحة الجزائر لعبت بكل روح رياضية ويستحقون الفوز…
لولم تضيع الفرص تونس لفازت بكأس مثل ما فعلوا فريق المنتخب الوطني المغربي.ههههههههههه
كرة القدم ما عادا زهر فقط ….الحظ كان لدى الجزائريين
ساعدهم الحظ لفريق كرة القدم الجزائري فالف مبروك عليهم.لعب في المستوى.
المنتخب الجزائري الشقيق حقق فوز ممتاز جدا منذ بداية المبارات التي جمعت بينه وبين الفرق …
اعتقد انه يستحق اللقب بكأس العرب بدون مجاملة.فله لاعبين في المستوى المطلوب..
تشكراتنا الى الفريقين تونسي و الجزائري اللذان قاما بجهود أكبر في هذه المقابلة الحاسمة بينهما ..
إنه بكل بساطة وروح رياضية يستحق المنتخب الجزائري بالفوز واللقب فالف الف الف الف مبروك لهم..كانت مقابلة مشوقة ومثيرة ولاعبين في المستوى مشرف جدآ شهادة نعتز بها للمنتخب الجزائري..
نتيجة متوقعة جداً ومشكوك في امرها لان المنتخب التونسي اضاع فرصا لا يمكن اضاعتها في هذه المناسبات ولعب جيدا لكنه تظاهر بتضييع الفرص