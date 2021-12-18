تسجيل 230 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 230 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 952.628 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.808 .

كما تم التأكد من 71 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 936.348.

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