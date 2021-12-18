“الفيسبوك” يسقط شخصا متورطا في السرقة بالعنف في قبضة أمن العرائش

هبة بريس - العرائش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 18 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض قاصر يبلغ من العمر 14 سنة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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