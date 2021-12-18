قطر تخطف المركز الثالث وتحرز برونزية “مونديال العرب” أمام مصر

2021-12-18 / 2:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نجح المنتخب القطري من خطف نتيجة مواجهة تحديد المركز الثالث الماراثونية في بطولة كأس العرب قطر 2021 أمام نظيره المصري عقب تفوقه بركلات الترجيح 5-4 اليوم السبت، على ملعب 974 بالدوحة.

وسجل لمنتخب قطر بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف وأضاع حسن الهيدوس.

بينما سجل لمنتخب مصر محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد أبوالفتوح وأكرم توفيق وأضاع أحمد حجازي ومحمد شريف.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي بين منتخبي الفراعنة والعنابي، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح.

و بهذا حقق منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز المركز الثالث لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العرب.

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