الملك محمد السادس

الملك ل”سلطان عمان”: أشكركم على دعمكم الشهم والنبيل لمغربية الصحراء

2021-12-18 / 2:01 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، على مساندة بلاده المطلقة للوحدة الترابية للمملكة.

ومما جاء في هذه البرقية إنه “من دواعي سروري أن أجدد الاتصال بجلالتكم لأعرب لكم عن بالغ تقديري وامتناني لما عبرتم عنه رفقة إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية، من دعم قوي لمغربية الصحراء ومساندة مطلقة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف جلالة الملك و”إنني لأشكركم جزيل الشكر على هذا الدعم الشهم والنبيل غير الغريب على بلدكم الكريم الذي تربطه بالمملكة المغربية علاقات أخوة متجذرة قائمة على التضامن والتعاون والتقدير المتبادل، تلكم العلاقات التي نحرص سويا على توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين، ويسهم في تدعيم أسس الشراكة الاستراتيجية المثالية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي، التي نجدد التأكيد على أن أمنها واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب”.

ودعا جلالة الملك الله عز وجل أن “يحفظ جلالتكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والهناء وأن يلهمكم التوفيق لتحقيق ما يصبو إليه شعبكم الشقيق من مزيد التقدم والرخاء”.

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