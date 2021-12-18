أمن الخميسات يوقف شقيقين متورطين في السرقة بالعنف

هبة بريس - الخميسات

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 18 دجنبر الجاري، شقيقين يبلغان من العمر 24 و36 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه الرئيسي قد عرّض سيدة للسرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض صباح أول أمس الخميس، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتظهر الأبحاث والتحريات المنجزة أنه يشتبه في تورطه في ارتكاب أربعة عمليات مماثلة للسرقة يومي 1 و2 دجنبر الجاري.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم العثور بحوزته على هاتف محمول متحصل من إحدى عمليات السرقة، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز وثيقة ومتعلقات شخصية تخص إحدى ضحايا هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح يومه السبت.

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