A man displays his vaccine passport before being allowed into a government office, in Rabat, Morocco, Thursday, Oct. 21, 2021. Morocco has made vaccine passports mandatory for people to access governmental offices, malls, gyms and other spaces to push its vaccination campaign. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

المنصوري تفرض “جواز التلقيح” للولوج إلى مقاطعات مدينة مراكش

2021-12-18 / 12:53 مساءً
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هبة بريس

أقر المجلس الجماعي لمراكش، إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المقاطعات الخمس المشكلة لمجلس المدينة.

وأوضح المجلس الجماعي لمراكش، في بلاغ، أن رئيسته، فاطمة الزهراء المنصوري، دعت رؤساء المقاطعات الخمس، إلى « الحرص على إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الولوج لجميع المصالح والمرافق التابعة لمقاطعاتهم من طرف المرتفقين، وكذا الموظفات والموظفين، والأعوان الجماعيين ».

وأكد المصدر ذاته، أن تفعيل القرار الحكومي بمقاطعات المدينة يأتي في « إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة باليقظة الوبائية، قصد الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في تدبير جائحة كوفيد -19 « .

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