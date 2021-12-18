خريبكة: شهادة طبية “مزورة ” تقود إلى اعتقال طبيب والمستفيد منها

هبة بريس - خريبكة

علمت هبة بريس من مصادرها ان شهادة طبية تسببت في اعتقال طبيب يعمل بالقطاع الخاص والشخص المستفيد منها،حيث تم ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي الكفاف-بني يخلف،

وفي التفاصيل ؛ تقول مصادر الجريدة إن شجارا وقع بين شخصين، انتهى بإلقاء أحدهما بنفسه أمام سيارة الثاني مفتعلا حادثة سير، حيث أحضر شهادة طبية قدرت مدة العجز في 30 يوما تحمل توقيع طبيب يعمل بالقطاع الخاص بمدينة الدار البيضاء، في وقت أظهر شريط فيديو افتعال الضحية المفترض للحادثة.

جدير بالذكر ان النيابة العامة أعطت تعليماتها بالتصدي لظاهرة ” الحوادث المفتعلة ” والتحقيق مع كل الأطراف التي يتبث تورطها في قضايا من هذا النوع .

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