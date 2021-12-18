يهم العاملين بالسياحة.. الCNSS يعلن إجراءات الإستفادة من تعويضات كورونا

هبة بريس

ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة ، أنه تقرر تمديد التعويض الجزافي الخاص بهذا القطاع ، من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 .

وأوضحت هذه المؤسسة في بلاغ لها، أمس الجمعة، أن الأمر يهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

وأضاف البلاغ أنه يمكن لهؤلاء الفاعلين المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، طلب الاستفادة من التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، مسجلا أن التعويض الجزافي سيمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 .

ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر2021 .

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة (covid19.cnss.ma)، فيما يتعلق بأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021، ابتداء من 17 دجنبر 2021 إلى غاية 3 يناير 2022، و فيما يتعلق بشهر دجنبر 2021 إلى غاية 16 يناير 2022.

هذا، وسيتم صرف هذا التعويض الجزافي المتعلق بالأشهر الثلاثة السالف ذكرها، ابتداء من 31 دجنبر 2021 بالنسبة للمصرح بهم إلى غاية منتصف ليلة 26 دجنبر 2021، و ابتداء من 24 يناير 2022 بالنسبة للمصرح بهم بعد هذه الفترة برسم نفس الأشهر وكذلك بالنسبة للمصرح بهم بشهر دجنبر2021.

وللمزيد من المعلومات، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام التالية׃ 0802033333 /0802007200.

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