تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة انذارية: زخات مطرية قوية يومي السبت والأحد بهذه المناطق

2021-12-18 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات مطرية محليا قوية، وأحيانا رعدية ستهم اليوم السبت وغدا الأحد عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن إقليم أوسرد سيشهد اليوم ما بين الساعة السادسة مساء اليوم الى منتصف نهار يوم غد الأحد زخات مطرية محليا قوية، واحيانا رعدية.

وأضاف المصدر ذاته، أن نفس الأجواء، ستهم من الساعة الثالثة من صباح يوم غد الاحد الى الخامسة من مساء نفس اليوم عمالات وأقاليم طاطا، أسا الزاك، سمارة، وارزازات وزاكورة .

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