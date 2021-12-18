لقاح فايزر

فايزر: نتوقع استمرار جائحة كورونا حتى 2024

2021-12-18 / 11:03 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تنبأت شركة فايزر، بأن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024، وقالت إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها.

وقال ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان إلى المستثمرين، إن الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.

وأضاف أن دولا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية. وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

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