بسبب دعم مغربية الصحراء.. الملك ل”أمير قطر”: نشيد بهذا الموقف الأخوي الصادق

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيـخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على دعم بلاده الصريح والقوي لمغربية الصحراء.

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدني أن أجدد الاتصال بسموكم معبرا لكم عن مشاعر التقدير التي أكنها لشخصكم الكريم، وكذا عن ارتياحي الكبير لما يجمعنا شخصيا وأسرتينا، من وشائج الأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل، ولما يربط شعبينا الشقيقين من أواصر التعاون البناء، والتضامن الفاعل”.

وأضاف جلالة الملك “إنه لمن دواعي اعتزازي أن أتقدم إلى سموكم بأصدق عبارات الشكر والعرفان على ما عبرتم عنه، بمعية إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية، من دعم صريح وقوي لمغربية الصحراء، ومساندة تامة وموصولة لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأشاد جلالة الملك ب”هذا الموقف الأخوي الصادق والنابع مما عهدناه في سموكم من نخوة عربية تفيض بقيم النبل والشهامة، وبحرصكم الدائم على توثيق علاقات الأخوة والتضامن بين بلدينا الشقيقين، والدفاع عن مصالحهما العليا المشتركة”، مؤكدا جلالته مجددا لصاحب السمو الشيـخ تميم بن حمد آل ثاني، “عزم المملكة المغربية القوي على المضي قدما في تعزيز وتوطيد علاقاتها المتينة مع قطر الشقيقة، وترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي نعتبر أمنها واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمننا واستقرارنا، كما سبق أن شددت على ذلك في القمة المغربية الخليجية التي احتضنتها الرياض في 20 أبريل 2016”.

ودعا جلالة الملك الله أن يمن بموفور الصحة والعافية وطول العمر على الشيـخ تميم بن حمد آل ثاني، وبموصول التوفيق والسداد في قيادته الحكيمة لشعبه الشقيق نحو مزيد التقدم والرفعة والرخاء.

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