أردوغان: حجم التبادل التجاري بين تركيا وافريقيا تجاوز 25.3 مليار دولار

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العلاقات مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية تجاوز 25.3 مليار في 2020.

وقال أردوغان، في كلمة على هامش عقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية، اليوم السبت إن “حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية تجاوز 23.5 مليار دولار خلال العام الماضي”، مضيفا “واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة”.

وتابع أن “العلاقات مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات متقدمة لم يكن من الممكن تصورها منذ 16 عاما”.

وأكد أن “تركيا تعتزم إرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة”.

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