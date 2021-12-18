إيطاليا.. تفكيك شبكة دولية نشطت في تهريب المخدرات من المغرب وأمريكا اللاتينية

2021-12-18 / 8:23 صباحًا
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هبة بيس

أفاد موقع Calciomercato الإيطالي بأن السلطات الأمنية في ميلانو فككت شبكة دولية للمخدرات تهرب الحشيش من المغرب والكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية.

وحسب الموقع الإيطالي، فإن بين المقبوض عليهم لوكا لوتشي، أحد أشهر أعضاء الشبكة إعلاميا ومحليا.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام لوتشي بتهريب المخدرات من المغرب حيث سبق لمصالح الأمن بمدينة سبيتسيا أن اتهمته سنة 2018 بتهريب مخدرات من المغرب بقيمة 200 ألف يورو، إلا أن حجز تلك المخدرات بإسبانيا وعدم وصولها إلى إيطاليا أفضى إلى عدم تثبيت التهمه عليه.

كما نشر الموقع صورة للوتشي تجمعه بوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني بمدرجات ملعب سان سيرو على هامش إحدى مباريات فريق ميلان، حيث أن لوتشي يترأس نادي “ألتراس” ميلان.

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