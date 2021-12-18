هبة بريس _ وم ع

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية “ستامبا إيطاليا”، اليوم الجمعة، أن المغرب يخوض “حربا فعالة” ضد الإرهاب.

وسجلت الوكالة الإيطالية أن تقرير الإرهاب لسنة 2020 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يشهد على “فعالية الحرب التي يخوضها المغرب ضد الإرهاب”.

وأبرزت الوكالة، نقلا عن التقرير الأمريكي، الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزة أن “الحكومة المغربية تواصل تنفيذ استراتيجيتها الشمولية، والتي تشمل تدابير أمنية وتعاونا وسياسات إقليمية ودولية لمحاربة الإرهاب”.

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وكالة أنباء إيطالية:المغرب يخوض حربا فعالة ضد الإرهاب

سياسة

وكالات نشر في 17 ديسمبر 2021 الساعة 23 و 50 دقيقة

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية “ستامبا إيطاليا”، اليوم الجمعة، أن المغرب يخوض “حربا فعالة” ضد الإرهاب.

وسجلت الوكالة الإيطالية أن تقرير الإرهاب لسنة 2020 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يشهد على “فعالية الحرب التي يخوضها المغرب ضد الإرهاب”.

وأبرزت الوكالة، نقلا عن التقرير الأمريكي، الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزة أن “الحكومة المغربية تواصل تنفيذ استراتيجيتها الشمولية، والتي تشمل تدابير أمنية وتعاونا وسياسات إقليمية ودولية لمحاربة الإرهاب”.

وأشارت إلى أنه “بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية، تراجعت مخاطر الأعمال الإرهابية بشكل كبير، على الرغم من أن البلاد تقع في منطقة معقدة مثل شمال إفريقيا”.

وأضافت أنه من بين النتائج التي حققتها المملكة، يذكر التقرير باعتقال 35 شخصا على الأقل، وتفكيك سبع خلايا إرهابية خططت لشن هجمات على مباني الدولة وشخصيات عمومية ومواقع سياحية، لدرجة أنه لم يتم تنفيذ أي عمل إرهابي في المغرب سنة 2020.

ولفتت إلى أن الخارجية الأمريكية أبرزت سياسة المغرب لمحاربة التطرف العنيف، ملاحظة أن المغرب وضع استراتيجية شمولية في هذا المجال تدعم التنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى محاربة التطرف وإصلاح الحقل الديني.

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