التزوير واستعماله يطيح بشخصين من طرف الشرطة القضائية بالداخلة

2021-12-17 / 11:42 مساءً
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هبة بريس _ اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الداخلة التابعة لولاية أمن العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية قد أوقفت مساء أمس الخميس 16 دجنبر الجاري، شخصين عمرهما 20و27 سنة، وذلك لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وأكدت ذات المصادر، أن عملية توقيف المشتبه فيه الرئيسي، جاءت بعد نصب كمين محكم بأحد الزقاق بشارع المسجد بمدينة الداخلة، وذلك بعد عملية رصد وتتبع وتحريات ميدانية، باشرتها الشرطة القضائية بعد ضلوعه في تزوير وكالات مفوضية، عن طريق إستغلال نسخ من بطائق تعريفية خاصة بالطلبة، قصد حصوله على أُذونات النقل المجاني المخصصة للطلبة والطالبات.

وأورد المصدر ذاته، أن عملية تفتيش دقيقة داخل مسكن المشتبه فيه الرئيسي، أسفرت عن حجز مجموعة من نسخ بطائق تعريفية، سبق وأن استغلها من أجل نفس الغرض، كما تم إيقاف مشرف على مقهى أنترنيت والذي عمل على نسخ تلك الوثائق المزورة.

يضيف المصدر ذاته، أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة، فور انتهاء البحث، وذلك قصد تحديد مدى إرتباط كل واحد منهما بهذه القضية.

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