ميراوي : الاستثمار في التعليم العالي أولوية حكومية

2021-12-17 / 11:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الجمعة بفاس، إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يوجد في قلب أولويات الحكومة.

وأبرز الوزير في كلمة خلال حفل التميز الذي نظمته جامعة سيدي محمد بن عبد الله أن البرنامج الحكومي وضع ضمن أولوياته الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي كرافعة حيوية لبناء رأسمال بشري عالي الجودة ومزود بالكفاءات الضرورية التي تتيح للبلاد تسريع مسارها التنموي والارتقاء الى مصاف التقدم.

وأضاف أن خارطة الطريق الاستراتيجية التي تنكب عليها الوزارة تندرج في صميم هذا الأفق مضيفا أن المخطط يرتكز على جملة محاور رئيسة تشمل إصلاحا بيداغوجيا شاملا ومندمجا يكرس مركزية الطالب ويضع الرقمنة في قلب التغيير الجامعي، وينهض بالبحث العلمي وفق المعايير الدولية مع جيل من الباحثين ذوي الموهبة.

ويتعلق الأمر حسب ميراوي بإرساء بيئة حاضنة للابتكار على قاعدة شراكة بين الجامعة والمحيط السوسيو اقتصادي، ومتمحورة حول تنمية الكفاءات وروح الابتكار والمقاولة وحكامة متجددة ترسي استقلالية المؤسسات الجامعية في إطار تعاقدي قائم على معايير الأداء والنتائج.

يذكر أنه تم الاحتفاء ب 175 طالبا من المتفوقين المنتمين الى 12 مؤسسة تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله.

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