نقابة تستنكر ”خصم رواتب“ المتقاعدين من طرف الصندوق المهني للتقاعد

2021-12-17 / 10:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك، التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن استنكاره لقرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد، بشأن قراره تخفيض رواتب المتقاعدين ابتداءً من شهر غشت 2021، بالرغم من توقف عن تطبيق هذا القرار مؤخرا بعد رسالة احتجاجية وجهها ذات المكتب النقابي لمدير الصندوق السالف ذكره .

وجاء في البلاغ الذي توصلت جريدة “هبة بريس“ بنسخة منه، أنه ”وعلى إثر الرسائل التي توصل بها العديد من المتقاعدين البنكيين من الصندوق المهني المغربي للتقاعد، يخبرهم فيها عن التخفيضات التي طرأت على رواتبهم ابتداء من شهر غشت 2021، وبعد تأكد المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين من إقدام الصندوق على تطبيق قراره الجائر في حق المتقاعدين ، سارع إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى السيد الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، معبرا فيها رفضه التام المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين، ومحاولة الزج بهم في الأخطاء المرتكبة من طرف مصالح الصندوق“.

وأضاف البيان مؤكداً أنه وبغض النظر عن قيمة المبالغ المقتطعة، والأسباب والحيثيات، فقد ”أصر المكتب على المطالبة بالعدول عن هذا القرار المجحف، والمجانب للصواب، والذي يستند إلى مبررات واهية و غير منطقية، كما شدد على ضرورة معالجة الخلل، ورد الاعتبار للمتضررين من خلال إرجاع المبالغ التي تم خصمها، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي احتقان“.

وأكد المكتب الوطني أنه بكل ارتياح الاستجابة لرسالته من طرف الصندوق، حيث توقف هذا الأخير عن الاقتطاعات. وسيتابع المكتب عن كثب، مسألة إرجاع المبالغ المقتطعة.

واسترسل البيان، بإخبار كافة المتقاعدين، أن نفس الرسالة الموجهة للرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، تطرقت كذلك إلى التأخير الذي حصل في شهر غشت الماضي، والذي تزامن مع عيد الأضحى، حيث أن أزيد من 20 ألف متقاعد ومتقاعدة لم يتوصلوا برواتبهم إلا بعد مرور أكثر من أسبوع عن نهاية الشهر، الشيء الذي خلق أزمة مادية واجتماعية لهم ولأسرهم في الوقت الذي كانوا يأملون في الحصول على مستحقاتهم قبل العيد، ليتمكنوا من شراء الأضحية ولوازمها و قضاء العيد في أحسن الظروف.

وقد نبه المكتب في رسالته عدم مراعاة هذه المؤسسة لمشاعر آلاف المتقاعدين، ولم تعر أي اهتمام لظروفهم المادية في هذه المناسبة الدينية، حيث لم تقم بالواجب، على غرار ما قامت به جل صناديق التقاعد المغربية.

و شدد المكتب في مراسلته أنه لن يستثني اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين.

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