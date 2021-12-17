شرطة باريس تغلق الشانزليزيه تحسبا لنهائي كأس العرب

2021-12-17 / 9:58 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قررت الشرطة الفرنسية، الجمعة، نشر قواتها في محيط ومداخل شارع الشانزلزيه، تحسبا للاحتفالات التي ستعقب المباراة النهائية لكأس العرب المقررة السبت.

وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم إنشاء محيط أمني “لضمان سلامة التجار والمقيمين والمشاة خلال فترة التسوق لاحتفالات نهاية العام” في شارع الشانزليزيه من السبت 18 ديسمبر 2021 من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة من يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.

وأضافت القيادة العامة للشرطة أن “تواجد أشخاص يزعمون أنهم من أنصار فرق كرة القدم من الجزائر أوتونس أو يتصرفون بهذه الصفة، محظور في هذه المنطقة”.

وقالت قناة “أل سي إي” الإخبارية، إن قرار مركز شرطة العاصمة، جاء لتجنب أي تجاوزات قد تصدر من أنصار المنتخب الجزائري، أو التونسي.

وتخشى السلطات الفرنسية، من أن يؤدي توافد الجماهير على الشارع الأكبر في باريس، إلى تجاوزات قد تمس بالمحلات المحيطة.

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