كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

هذه حقيقة تشديد الإجراءات الاحترازية وحظر التنقل الليلي

2021-12-17 / 9:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد مصدر مطلع أن الأخبار الرائجة مؤخرا والمتحدثة عن استعداد الحكومة لتشديد الإجراءات الاستثنائية وإقرار حظر للتنقل الليلي وتدابير أخرى للإغلاق غير صحيحة.

وذكر ذات المصدر، أن الأخبار المتداولة زائفة ولا أساس لها من الصحة.

هذا وتحدثت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، عن امكانية تشديد الإجراءات الاحترازية وحظر التنقل الليلي مع اقتراب احتفالات ليلة السنة الميلادية بسبب ظهور متحور أوميكرون.

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