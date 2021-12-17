بتعاون امريكي ..البسيج يطيح بعنصر “متطرف موالي لداعش” بسلا الجديدة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ،أمس الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، يبلغ من العمر 24 سنة، وينشط بمنطقة سلا الجديدة.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية، مضيفا أن هذه العملية “تأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية”.
وأفاد البلاغ بأن الأبحاث والتحريات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه الموقوف قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وكدا امتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تؤشر على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي.
19 تعليقات
تحية وتقدير لابطال الأمن الوطني السهر الذي يقومون به من أجل حماية الوطن.
تحية للسلطات الأمنية التي قامت بالقبض على هذا الإرهابي حسبي الله ونعم الوكيل في من سولت له بتخريب الوطن.
قبل محاكمته يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث عن مدبر هذه العملية الإرهابية .لأخذ القانون مجراه..
مثل هؤلاء الإرهابيين يجب على السلطات الأمنية محاربتهم بشتى الطرق لمنع من سولت له نفسه بزعزعة الاستقرار السياسي في الوطن..
تحية وتقدير للسيد الحموشي الذي يقوم بحماية الوطن من هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون تخريب البلاد وزعزعة الاستقرار.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطلب السلامة يآرب لهذا الوطن واحفظ بلادنا من هؤلاء المفسدين والارهابين.الذين يقومون بتخريبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
اللهم ابعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض.لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تحية وتقدير لكل للسلطات الأمنية التي تبدل مجهود جبار والتضحيات التي يقومون بها من أجل حماية الوطن.
حسبي الله ونعم الوكيل كل من سولت له بزعزعة الاستقرار السياسي في الوطن .
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المغرب من هؤلاء الإرهابيين….
السلطات الأمنية تقوموا بجهودات والتضحية بانفسهم من أجل حمايتنا من الفئة المستهدفة للارهاب الذين افسدوا المغرب لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل من سولت له نفسه بالمس بأمن وزعزعة الاستقرار السياسي سنقف لهم بالمرصاد..
إنها مفخرة وشرف للأمن الوطني والمخابرات المغربية للمجهود الذي يقومون به تجاه الوطن.
يستحقون الشكر والتقدير كل من ساهم في حماية الوطن واستقرار الوطن…..
يجب دائما وابدا المراقبة بواسطة كاميرات المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون في هذه الظاهرة …
كلما اقتربت السنة الميلادية الجديدة إلا وسمعنا باحداث إرهابية تستهدف بعض الدول شيء غريب عن أمره لاندري السبب؟؟؟؟؟؟
لو كنت قاضيا لحكمت عليهم بالسجن المؤبد والاعمال الشاقة حتى يعرفون مصدر التعدي على الوطن ويكونوا عبرة لمن يتعدى حدود الله.
إنهم صهيونين هؤلاء الإرهابيين لا اعتبرهم مسلمين .حشا لله ان يكون فيهم دم إسلامي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
تحية لهذا المركز الابحاث القضائية التي قامت بتوقيف هؤلاء الإرهابيين والمجهودات المتواصلة التي تقوم بها لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.