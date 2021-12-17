طرفاية: ألسنة النيران تلتهم سيارة بشارع أحمد حيدار

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن ألسنة النيران قد إلتهمت عصر اليوم الجمعة، سيارة خفيفة بالقرب من شارع أحمد حيدار بمدينة طرفاية.

وذكرت بعض المصادر، أن الحادث قد يرجع إلى تماس كهربائي، تسبب في اندلاع النيران بسيارة خفيفة من نوع fait ouno، مما أدى إلى إحتراقها نسبيا دون خسائر بشرية.

هذا وعلى وجه السرعة، حلت عناصر الوقاية المدنية التابعة القيادة الإقليمية بطرفاية، مدججة بشاحنة تحمل الأطنان من المياه الخاصة بإخماد الحرائق، والمزودة بأنبوب يضخ المياه بشكل قوي مما مكنهم من إخماد الحريق قبل أن تتفحم الناقلة، السلطات المحلية وكذا مصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى الشارع المذكور حيث جرى فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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