طرفاية: ألسنة النيران تلتهم سيارة بشارع أحمد حيدار

2021-12-17 / 9:00 مساءً
0
هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن ألسنة النيران قد إلتهمت عصر اليوم الجمعة، سيارة خفيفة بالقرب من شارع أحمد حيدار بمدينة طرفاية.

وذكرت بعض المصادر، أن الحادث قد يرجع إلى تماس كهربائي، تسبب في اندلاع النيران بسيارة خفيفة من نوع fait ouno، مما أدى إلى إحتراقها نسبيا دون خسائر بشرية.

هذا وعلى وجه السرعة، حلت عناصر الوقاية المدنية التابعة القيادة الإقليمية بطرفاية، مدججة بشاحنة تحمل الأطنان من المياه الخاصة بإخماد الحرائق، والمزودة بأنبوب يضخ المياه بشكل قوي مما مكنهم من إخماد الحريق قبل أن تتفحم الناقلة، السلطات المحلية وكذا مصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى الشارع المذكور حيث جرى فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التزوير واستعماله يطيح بشخصين من طرف الشرطة القضائية بالداخلة

التزوير واستعماله يطيح بشخصين من طرف الشرطة القضائية بالداخلة

2021-12-17 / 11:42 مساءً
Photo of ميراوي : الاستثمار في التعليم العالي أولوية حكومية

ميراوي : الاستثمار في التعليم العالي أولوية حكومية

2021-12-17 / 11:21 مساءً
Photo of زيارة ”تبون“ لتونس..محاولة جزائرية للبحث عن متنفس إقليمي يخرجها من العزلة

زيارة ”تبون“ لتونس..محاولة جزائرية للبحث عن متنفس إقليمي يخرجها…

2021-12-17 / 10:27 مساءً
Photo of نقابة تستنكر ”خصم رواتب“ المتقاعدين من طرف الصندوق المهني للتقاعد

نقابة تستنكر ”خصم رواتب“ المتقاعدين من طرف الصندوق المهني…

2021-12-17 / 10:04 مساءً
Photo of هذه حقيقة تشديد الإجراءات الاحترازية وحظر التنقل الليلي

هذه حقيقة تشديد الإجراءات الاحترازية وحظر التنقل الليلي

2021-12-17 / 9:50 مساءً
Photo of بتعاون امريكي ..البسيج يطيح بعنصر “متطرف موالي لداعش” بسلا الجديدة

بتعاون امريكي ..البسيج يطيح بعنصر “متطرف موالي لداعش” بسلا…

2021-12-17 / 9:17 مساءً
Photo of مراسلون بلا حدود: 2021 العام الأسوأ للصحفيين منذ التسعينات

مراسلون بلا حدود: 2021 العام الأسوأ للصحفيين منذ التسعينات

2021-12-17 / 8:52 مساءً
Photo of ميناء الناظور: إجهاض كمية جد كبيرة من شواحن الهاتف والسماعات

ميناء الناظور: إجهاض كمية جد كبيرة من شواحن الهاتف…

2021-12-17 / 8:13 مساءً
Photo of دعوات أممية تطالب المغرب بعدم تسليم الناشط الإيغوري الى الصين

دعوات أممية تطالب المغرب بعدم تسليم الناشط الإيغوري الى…

2021-12-17 / 6:08 مساءً
Photo of شبكة حقوقية تجر شركة “ألزا” للنقل أمام القضاء

شبكة حقوقية تجر شركة “ألزا” للنقل أمام القضاء

2021-12-17 / 5:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق